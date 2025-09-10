За год производство красной икры на Кубани выросло в 2,2 раза

В Краснодарском крае за январь—июль 2025 года произведено 4,7 т красной икры, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост объясняют развитием аквакультурного рыболовства, в первую очередь форелевого, которое позволяет получать продукцию в стабильных условиях, в отличие от добычи в дикой среде. Спрос на икру, по данным ведомства, продолжает расти.

Данных о производстве структурированной икры в регионе нет.

Вячеслав Рыжков