В Ростове выявили 5 тысяч литров фальсифицированного спиртного в 2025 году

За восемь месяцев 2025 года в Ростове-на-Дону власти изъяли из незаконного оборота свыше 5 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, что в три раза меньше показателя за весь 2024 год. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на городское Управление торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации ведомства, объем конфискованного фальсифицированного спиртного достиг 15,8 тыс. литров. Большинство жалоб граждан на нарушения в сфере розничной торговли алкоголем поступает от жителей Советского и Ворошиловского районов города. Чаще всего нарушения происходят в магазинах, торгующих разливным пивом — там фиксируется отсутствие маркировки «Честный знак» на кегах и пластиковых емкостях.

«Крепкий контрактный алкоголь наиболее часто реализуется под видом водки различных торговых марок. Операции по выявлению незаконного оборота спиртной продукции с участием специалистов управления и сотрудников правоохранительных органов проводятся на постоянной основе. Проверки, включая рейды по адресам возможной продажи контрафакта, указанным в обращениях граждан, осуществляются в среднем два-три раза в месяц»,— уточнили в управлении.

Валентина Любашенко