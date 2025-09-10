В Дагестане сбили 10-летнего пешехода
В Махачкале на ул. Маяковского в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана
41-летний водитель Lada Granta совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.
«В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в РКБ Махачкалы»,— отметили в пресс-службе ведомства.
По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.