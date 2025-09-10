Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи

Южная транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Сочинской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что около 01:46 мск аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку рейсов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. Позже три воздушных судна, ушедшие ранее на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи.

Пресс-служба аэропорта Сочи в своем Telegram-канале предупредила пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов в течение двух дней. Корректировки могут затронуть переносы, отмены или объединения полетов.

Алина Зорина