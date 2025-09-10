Суд оставил без изменения приговор экс-полицейскому Краснодара за взятку

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил приговоры бывшему следователю краснодарской полиции Ивану Капралову и двум адвокатам за попытку получения взятки в размере 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление произошло осенью 2015 года. Согласно приговору, после возбуждения уголовного дела против местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, старший следователь отдела полиции УМВД России по Краснодару Иван Капралов через знакомого адвоката Марину Стрельцову предложил обвиняемому освободить его от уголовного преследования за 3 млн руб. Подозреваемый согласился и под наблюдением сотрудников ФСБ передал адвокату Елене Малиновской муляж денег с частичным содержанием настоящих купюр на сумму 250 тыс. руб.

В 2024 году Первомайский районный суд Краснодара признал всех участников виновными. Иван Капралов получил 8 лет колонии строгого режима за покушение на взятку в особо крупном размере, которые засчитались отбытыми с учетом времени под стражей и домашним арестом. Стрельцову и Малиновскую приговорили к штрафам 1,8 и 1,5 млн руб. соответственно с запретом заниматься адвокатской деятельностью на 2 года за посредничество во взяточничестве.

Апелляционная инстанция переквалифицировала действия Малиновской на покушение на посредничество во взяточничестве и уменьшила ей штраф на 100 тыс. руб. Капралову дополнительно запретили занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе на два года.

В кассационном суде адвокат следователя и одна из осужденных утверждали о невиновности и просили пересмотреть дело. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены приговора и оставила жалобы без удовлетворения.

Алина Зорина