В Дагестане введут в эксплуатацию водовод Кайтаг — Дербент за 1,8 млрд рублей

В 2025 году в Дагестане введут в эксплуатацию водовод Кайтаг — Дербент протяженностью 30 км. Стоимость проекта составляет 1,8 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель главы республики Али Курбанов.

Фото: Telegram-канал замглавы Республики Дагестан Али Курбанова

Строительство водовода началось в 2022 году, на данный момент готовность объекта составляет 85%: из 30 км трассы проложено более 25 км. Реализация проекта позволит подавать 25 тыс. кубометров воды в сутки, обеспечив услугой десятки тысяч абонентов.

«Вода для Дербента будет поступать самотеком из семи артезианских скважин Уллучаевского месторождения. Водовод пройдет от соединительной камеры возле села Родниковое Кайтагского района прямо к резервуарам города на насосной станции "Кырхляр"»,— отмечает замглавы республики.

Строительство водовода ведется в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и финансируется из федерального бюджета.

Наталья Белоштейн