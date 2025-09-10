В Новороссийске открыли доступ к пляжам на фоне отмены угрозы БЭК

В Новороссийске открыли доступ к пляжным территориям. Его временно ограничили 10 сентября в 8:14 по мск в связи с действующим режимом опасности по БЭК. Об этом сообщили в пресс-службе управления курортов и туризма города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Напомним, 10 сентября в 4:50 по мск в городе прозвучал сигнал «Внимание всем!», сирену включили сирену из-за атаки беспилотников. Около 9:00 по мск в городе отменили угрозу атаки безэкипажных катеров.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 10 сентября над акваторией Черного моря сбили 15 беспилотников.