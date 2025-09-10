Водитель Toyota Camry погиб в ДТП в Ростове-на-Дону

Водитель Toyota Camry погиб в результате столкновения с Ford Transit на ул. Черевичкина в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, ДТП произошло 9 сентября в 14:23 возле дома 93 по ул. Черевичкина. Водитель Toyota Camry 1982 г.р. при перестроении столкнулся с Ford Transit, которым управлял мужчина 1990 г.р.

После удара Toyota Camry отбросило на опору линии электропередач. Пострадавший был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Валентина Любашенко