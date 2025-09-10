Rostic's оштрафован за нарушения хранения продуктов в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал крупнейшего франчайзи сети Rostic's компанию International Restaurant Brands на 150 тыс. руб. за нарушения хранения полуфабрикатов в ресторане Новороссийска после отравления сотрудника.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Проверку провел Роспотребнадзор после регистрации в июле 2025 года случая бактериальной кишечной инфекции у работника заведения на набережной имени адмирала Серебрякова в Новороссийске. Инспекторы выявили многочисленные нарушения технических регламентов.

В морозильной камере обнаружили продукты без указания даты вскрытия: замороженные наггетсы, предварительно обжаренные картофельные полуфабрикаты, сырные котлеты и заготовки пирожков с вишневой начинкой. В зоне раздачи мини-маффины с кремом хранились при температуре +30 °С, что превышало допустимые нормы от 1 °С до 27 °С. В холодильниках также не соблюдался температурный режим — сырная котлета была заморожена при -1,2 °С вместо требуемых минус -18 °С.

Суд признал, что подобные нарушения создавали реальную угрозу массовых инфекционных и пищевых заболеваний. По решению суда вся некачественная и опасная продукция была изъята и уничтожена.

Размер штрафа составил 150 тыс. руб. вместо максимально возможных 300 тыс. Суд учел отсутствие фактического ущерба и то, что компания ранее не привлекалась к ответственности.

ООО «Интернэшнл ресторант брэндс» (International Restaurant Brands, IRB) — крупнейший франчайзи сети ресторанов быстрого питания Rostic’s. IRB управляет более чем 600 заведениями Rostic’s в 140 российских городах.

