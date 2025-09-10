Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Багаевском районе нашли партию свинины из неизвестного сырья

Предприятие в Багаевском районе заподозрили в изготовлении мяса из неизвестного сырья. Хозяйство не указало в ветеринарных документах сырье при производстве 60 кг охлажденной свинины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Согласно правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (Приказ Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862), данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением», — говорится в сообщении ведомства.

Предприятию объявили предостережение. Ветеринарные документы аннулировали, а информацию направили в управление ветеринарии для принятия мер.

Константин Соловьев

Новости компаний Все