В Багаевском районе нашли партию свинины из неизвестного сырья

Предприятие в Багаевском районе заподозрили в изготовлении мяса из неизвестного сырья. Хозяйство не указало в ветеринарных документах сырье при производстве 60 кг охлажденной свинины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Согласно правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (Приказ Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862), данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением», — говорится в сообщении ведомства.

Предприятию объявили предостережение. Ветеринарные документы аннулировали, а информацию направили в управление ветеринарии для принятия мер.

Константин Соловьев