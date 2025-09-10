В Славянске-на-Кубани местного жителя подозревают в убийстве

Следственный комитет России по Краснодарскому краю предъявил обвинение 28-летнему жителю Славянска-на-Кубани в убийстве мужчины. Дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, днем 6 сентября в одной из квартир на ул. Отдельной фигурант распивал спиртное с новым знакомым. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры якобы нанес оппоненту множественные удары по голове и телу, после чего задушил его и скрылся. Тело погибшего обнаружила хозяйка квартиры, вернувшаяся домой.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования назначен комплекс экспертиз и продолжается сбор доказательств.

Анна Гречко