Суд обязал больницу на Урале выплатить 2,5 млн рублей сотрудницам лаборатории

Суд Красноуральска в Свердловской области обязал местную больницу выплатить более 2,5 млн руб. сотрудницам клинико-диагностической лаборатории, сообщили в пресс-службе судов региона.

На Среднем Урале действует приказ регионального минздрава, по которому утверждены компенсационные и стимулирующие выплаты для медработников госучреждений, которые занимаются диагностикой и лечением больных ВИЧ. Такие же выплаты предусмотрены для тех, кто работает с материалами, содержащими ВИЧ — им положена надбавка в размере 60% от оклада.

Шесть сотрудниц лаборатории больницы в Красноуральске не получали эту надбавку с 2021 года — их надбавка составляла только 8%. В 2022 году они уже выигрывали суд, однако через некоторое время больница снова снизила размер компенсации с 60% до 8%.

Медики обратились в прокуратуру, а прокурор — в суд с иском к больнице о защите трудовых прав. Суд обязал выплатить надбавки в 60% всем шестерым работницам, а также взыскать с больницы по 15 тыс. руб. компенсации за моральный вред, так как не нашел оснований для исключения сотрудниц лаборатории из категории лиц, имеющих право на выплату. Кроме того, суд пришел к выводу, что сейчас в Свердловской области не урегулирован вопрос о выплатах сотрудникам, работающим с материалами больных ВИЧ и СПИД — они не охватывают работников, которые не производят диагностику этих заболеваний, но работают с материалами, содержащими данные инфекции.

Представители больницы обжаловали решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменений. Решение вступило в силу.

Ирина Пичурина