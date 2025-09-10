В Ростове медианная ставка долгосрочной аренды выросла на 9%

Медианная ставка долгосрочной аренды на фоне роста активности на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась на 9,1% за месяц и составила 33 тыс. руб. По этому показателю столица региона заняла второе место в рейтинге российских городов-миллионников. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Аренда».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в августе средняя стоимость долгосрочной аренды студий в городе составила 31 тыс. руб., однокомнатных квартир — 30 тыс. руб., двухкомнатных — 39 тыс. руб. Диапазон цен на аренду готовых к проживанию трехкомнатных квартир класса «комфорт» в донской столице составляет от 28 тыс. до 240 тыс. руб. в месяц.

Наиболее ощутимый рост средней стоимости был зафиксирован в Перми (+9,9%; до 35 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (+9,1%; до 33 тыс. руб.). В обоих мегаполисах увеличение медианной ставки сопровождалось сокращением экспозиции в августе 2025 г. — на 10,3% в Перми и на 5,9% — в Ростове-на-Дону. При этом за месяц интерес к объявлениям о сдаче жилья всех типов комнатности в столице региона увеличился на 61,1%.

В августе средняя площадь сдаваемых в Ростове-на-Дону студий уменьшилась на 1% и составила 28,8 кв. м, размер «однушек» остался на уровне прошлого месяца — 38 кв. м, а «двушек» — увеличился на 1%, составив 52,2 кв. м. Площадь трехкомнатных квартир варьируется от 40 кв. м до 165 кв. м.

В целом по России в августе 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках составила 35 тыс. руб. В самом активном месяце для рынка стоимость выросла на 1,2% в среднем по 16 мегаполисам. Рост средней ставки долгосрочной аренды сопровождался сокращением предложения в среднем на 15,8%.

Наталья Белоштейн