В Ярославской области вырастет размер взноса за капремонт

В Ярославской области с 1 января 2026 года минимальный размер взноса на капремонт составит 14,60 руб. (на 2025 год — 10,61 руб.). Об этом сообщили в региональном фонде содействия капремонту многоквартирных домов.

Рост минимального размера взноса в фонде объясняют подорожанием строительных материалов и услуг специалистов — «в разы». Это позволит увеличить объемы работ по капремонту.

«Одновременно взнос за капремонт увеличат и в других субъектах России. При этом уже сейчас в Ярославской области минимальный размер взноса на 4 руб. ниже среднего показателя по стране»,— поясняют в фонде.

Также запланирован рост размера взноса и на следующие годы: в 2027 году — 15,30 руб., в 2028 году — 16,13 руб.

Алла Чижова