Посещаемость санаториев Кубани снизилась на 5% за летние месяцы

Санаторно-курортные учреждения Краснодарского края приняли летом 2025 года около 500 тыс. посетителей, что на 5% меньше показателя прошлого года. Об этом пишут «Ведомости.Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Средняя заполняемость здравниц региона составила 70%. За весь 2024 год в санаториях Кубани оздоровились 1,7 млн человек — на 10% больше, чем годом ранее.

Министерство курортов и туризма края прогнозирует рост посещаемости санаторно-курортных учреждений в бархатный сезон и межсезонье 2025–2026 годов. Увеличение турпотока ожидается преимущественно в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе.

Алина Зорина