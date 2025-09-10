В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске заявили об отмене угрозы атаки БЭК, опасности для жителей и гостей города нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

10 сентября в 4:50 в городе прозвучал сигнал «Внимание всем!», сирену включили сирену из-за атаки беспилотников.

«Благодарю наших доблестных защитников за их молниеносные действия и безупречное выполнение поставленных задач. Спасибо представителям СМИ за оперативное освещение событий и всем жителям за их спокойствие и выдержку в этот период»,— подчеркнул господин Кравченко.