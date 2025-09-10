В Черном море уничтожили безэкипажный катер

В акватории Черного моря ликвидировали безэкипажный катер (БЭК). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Украинский БЭК уничтожили около 7:10 мск.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 9 сентября средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на юге России. Над территорией Крыма было уничтожено 17 украинских БПЛА самолетного типа, еще 11 аппаратов сбиты в Краснодарском крае.

Кроме того, аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку рейсов. В Новороссийске дважды звучала сирена. Военные отражали атаку безэкипажных катеров и БПЛА.

Алина Зорина