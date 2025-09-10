В Челябинской области завершается подготовка к отопительному сезону

Министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова доложила о результатах подготовки региона к отопительному сезону: мероприятия на финишной прямой. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ.

На сегодняшний день ремонтные работы завершили на 51 объекте коммунальной инфраструктуры в 22 муниципалитетах. В ближайшее время планируют завершить подготовку котельных в Катав-Ивановске, оформить права собственности на бесхозные объекты ЖКХ.

Объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры перед предстоящим отопительным сезоном составил 13,7 млрд руб. В результате было обновлено и построено около 169 км коммунальных сетей.

В министерстве ЖКХ для оперативной реакции на аварии заработал отдел мониторинга для контроля за инцидентами. Кроме того, коммунальные предприятия региона создали резерв материалов и оборудования для таких случаев.