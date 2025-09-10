Польша открыла воздушное пространство над аэропортом Шопена

Воздушное пространство над международным аэропортом Польши имени Фридерика Шопена открыто. Авиагавань прекратила прием и выпуск воздушных судов в 6:35 мск в целях безопасности.

Пресс-служба аэропорта сообщила в соцсети Х о возможных задержках рейсов. Закрытыми остаются аэропорты в Жешуве и Люблине, а также авиагавань Модлин.

Сегодня утром премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о многочисленных объектах, нарушивших воздушное пространство республики. Вооруженные силы Польши подняли в воздух военные самолеты. Системы радиолокации и ПВО были приведены в состояние наивысшей готовности. Господин Туск созвал экстренное заседание правительства.