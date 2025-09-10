Ночью над Крымом сбили 17 беспилотников

В ночь на 9 сентября средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на юге России. По данным Минобороны в Telegram-канале, над территорией Крыма было уничтожено 17 украинских БПЛА самолетного типа, еще 11 аппаратов сбиты в Краснодарском крае.

Также зафиксированы атаки в ряде других регионов. В Брянской области было сбито 21 устройство, в Воронежской — 12, по 11 — в Белгородской и Курской, девять — в Орловской, пять — в Калужской. В Рязанской области уничтожено три беспилотника, по два — в Нижегородской, Ростовской и Тверской, один — в Тульской области.

Всего, по данным ведомства, с полуночи до 05:00 по московскому времени средствами ПВО уничтожено и перехвачено 122 украинских беспилотных летательных аппарата, включая 15 дронов над акваторией Черного моря. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 9 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Большинство дронов (15) были сбиты над Черным морем. Также два беспилотника уничтожили в Республике Крым и два в Краснодарском крае.

Мария Удовик