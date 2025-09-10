Челябинская молодежь готова работать на заводах, похожих на IT-офисы

Молодые соискатели из Челябинской области (поколение Z, родились примерно с 1997 по 2012 годы) называют характеристиками «идеального цеха» чистоту на производстве, стильный дизайн как в IT-офисе и наличие спортивной зоны. В принципе 48% зумеров готовы работать на заводах, только 6% считают такую карьеру непривлекательной, сообщает hh.ru после опроса с компанией Level Group.

Оценка трудоустройства на предприятие среди молодежи региона неоднозначна. Так, среди негативных ассоциаций, которые возникают у поколения Z при словосочетании «работа на заводе», есть грязь, шум, опасность (45%), низкие зарплаты (35%), скучная, монотонная работа, устаревшие технологии (по 32%), отсутствие престижа (13%). Позитивными аспектами в карьере на производстве называют стабильность, надежность (29%), возможность работать руками, видеть результат (26%), хороший социальный пакет (19%) и высокие технологии, автоматизация (16%).

При этом лишь 32% челябинцев полагают, что российские предприятия соответствуют образу «завода будущего». Больше всего отпугивают молодежь от работы на производстве такие факторы, как унылая обстановка (65%), удаленность места работы от города и транспорта, плохая экология вокруг, а также грязь и неприятные запахи (по 58%), устаревшее, громоздкое оборудование (45%), ощущение изоляции от «цивилизации» (29%), отсутствие нормальных зон отдыха и столовой (26%). Однако характеристиками «идеального цеха» зумеры считают чистоту и порядок везде (61%), современное здание, в котором много естественного света и высокие потолки (58%), наличие кафе или столовой с качественной едой (35%), удобные зоны отдыха с диванами, настольными играми (32%), ИИ-помощников или другие технологичные решения (29%), стильный дизайн как в ИТ-офисе (23%), зеленые зоны с растениями, террасой и благоустроенной территорией (19%), коворкинг-зону для проектной работы (13%), а также фитнес-клуб или спортивную зону (6%).

Виталина Ярховска