Школьники и студенты Дона получили доступ к 42-м бесплатным курсам в 2025 году

Старшеклассники и студенты колледжей Ростовской области могут подать заявки на портале Госуслуг для участия в бесплатной образовательной программе «Код будущего» по изучению программирования, искусственного интеллекта и робототехники. Об этом сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

По информации пресс-службы ведомства, программа рассчитана на учеников 8-11 классов школ, а также студентов колледжей и техникумов, получающих ИТ-специальности. В каталоге проекта представлены 42 курса от 16 ведущих вузов и технологических компаний.

Курсы разделены на четыре уровня сложности: начальный, базовый, продвинутый и профессиональный. Каждая программа включает четыре модуля общей продолжительностью не менее 144 академических часов. Занятия проводятся в онлайн- и офлайн-форматах в группах с преподавателем. Курсы по робототехнике организованы исключительно в очном режиме.

«Перед началом обучения кандидатам необходимо пройти вступительное тестирование. По его результатам их распределяют на курсы соответствующего уровня, после чего заключаются договоры с образовательными организациями. Обучение организовано в рамках национального проекта «Экономика данных». Проект "Код будущего" был запущен в 2022 году»,— пояснила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Валентина Любашенко