Ростов модернизирует четыре станции экомониторинга воздуха в 2025 году

Четыре из семи постов государственной наблюдательной сети в Ростове-на-Дону оборудуют современным автоматическим оборудованием до конца 2025 года. Модернизацию в рамках федеральной программы «Чистый воздух» проведут впервые с 1970-х годов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«Новое оборудование позволит увеличить частоту измерений качества воздуха с трех до 72 раз в сутки. Оборудование будет смонтировано до конца 2025 года», — написал господин Скрябин.

По словам главы Ростова, параллельно в городе разрабатывают систему информирования жителей о результатах измерений. Полученные данные позволят всем службам оперативно реагировать на превышение показателей загрязнения и принимать меры по их устранению.

Валентина Любашенко