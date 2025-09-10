В двух районах Ростовской области силы ПВО сбили украинские БПЛА

В ночь с 9 на 10 сентября силы ПВО уничтожили беспилотники в Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА было повреждено здание интерната, эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили двое работников учреждения.

«На месте работают все оперативные дежурные службы, координирует их действия глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова»,— написал глава региона.

По данным минобороны РФ над Ростовской областью минувшей ночью уничтожено два вражеских летательных аппарата.

Валентина Любашенко