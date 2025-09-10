Главные новости к утру 10 сентября

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным «на этой неделе или в начале следующей». Ранее он заявлял, что созвонится с Владимиром Путиным «в ближайшие пару дней».

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 10 сентября в ответ на удары Израиля по представителям «Хамаса» в Катаре. По словам собеседников Agence France-Presse, встреча, запланированная на 15:00 в Нью-Йорке (22:00 мск). Она будет проведена по просьбе, в частности, Алжира и Пакистана.

73 воспитанника Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, а также пятерых сотрудников эвакуировали в Ростовской области в связи с атакой БПЛА, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Два человека пострадали. Их разместили в пункте временного размещения в селе Ряженое.

Дональд Трамп призвал Евросоюз увеличить до 100% пошлины на товары из Китая и Индии, в рамках усиления давления на Россию. Об этом сообщила газета Financial Times.

Дональд Трамп объявил об освобождении группировкой «Катаиб Хезболлах» гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой. «Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстона, чья сестра является гражданкой США, была только что освобождена группировкой “Катаиб Хезболлах”»,— написал он в Truth Social.

Премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, заявил, что страна оставляет за собой право ответить на удары Израиля в Дохе, в результате которых погибли члены палестинской группировки «Хамас».

Дональд Трамп заявил, что удары Израиля по Катару 9 сентября были решением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а не его. «Этим утром администрация Трампа была уведомлена военнослужащими Соединенных Штатов о том, что Израиль напал на “Хамас”, который, к сожалению, был расположен в участке Дохи, столицы Катара»,— написал президент в Truth Social.

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам полугодия более чем на 14% и составил $16,6 млн. Продолжает падать и трафик на нелегальные ресурсы, тогда как число новых доменов стремительно растет. Участники рынка считают, что механику блокировок все еще необходимо дорабатывать.

Как стало известно «Ъ», в обсуждаемый перечень мер поддержки металлургов вошел мораторий на банкротство предприятий отрасли. Инициатива может быть ориентирована в первую очередь на «Мечел», долг которого превышает 250 млрд руб. Защита от кредиторов необходима для системообразующих компаний, но такие инструменты могут искажать рыночные механизмы, предупреждают аналитики.

Темпы падения продаж сельхозтехники сокращаются. Глобально результаты будут ниже кризисного 2024 года и перспектив к росту реализации техники нет. Оживить рынок мешают по-прежнему высокая ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса и недостаточное финансирование программы субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику.