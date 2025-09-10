В Новороссийске включили сирену из-за атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. Сигнал «Внимание всем!» прозвучал в 4:50 утра.

Андрей Кравченко призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Он попросил не снимать и не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий спецслужб.

Экстренные службы рекомендуют жителям укрываться в помещениях без окон. Тем, кто на улице, советуют искать укрытие в подвалах или подземных переходах. Использование автомобилей для укрытия считается небезопасным.

UPD: в 5:40 в Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА.

Лия Пацан