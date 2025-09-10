Центр Ярославля будет перекрыт в выходные

В Ярославле 13 и 14 сентября на центральных улицах будут действовать ограничения движения транспортных средств. Как пояснили в мэрии, меры предпринимаются из-за проведения полумарафона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

13 сентября с 6 до 21 часа машины не смогут проехать по участкам нижнего яруса Которосльной набережной, верхнего и нижнего ярусов Волжской набережной, Волжского спуска и Подзеленья. На этих же дорогах запретят остановку и стоянку ТС, мера будет действовать с 19 часов 12 сентября до 18 часов 14 сентября.

С 19 часов 13 сентября зона перекрытий расширится — движение также будет запрещено по участкам верхнего яруса Которосльной набережной, Пятницкого съезда, Флотского спуска, улицы Победы, Красного съезда, улиц Суркова, Первомайской, Первомайского переулка, улиц Трефолева, Максимова, Кедрова, Советской, Советской площади, Народного переулка, Советского переулка, улицам Андропова, Кирова, Нахимсона, Революционной, Почтовой, а также площади Челюскинцев. Проезд будет закрыт до 18 часов 14 сентября.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за полумарафона также введут временные ограничения работы точек продаж алкоголя и движения электросамокатов.

Алла Чижова