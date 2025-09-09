Главные новости за 9 сентября. Новороссийск

Летом в Новороссийске временно трудоустроили более 2 тысяч подростков

Первый этап, проект которого был готов еще в декабре 2024 года, уже обеспечен муниципальным контрактом, заключенным 25 июля 2025 года. Подрядчик должен приступить к работам в ноябре 2025-го и завершить их к февралю 2026 года.

В Новороссийске действуют около 3 тыс. разрешений на пассажирские перевозки, что выводит город на третье место в крае по этому показателю.

Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 700 «квадратов»

Всего с начала года город-герой посетило около 950 тысяч туристов, что на 2% больше показателей прошлого года. Летом Новороссийск принял более 570 тысяч гостей.

Власти Новороссийска назвали сроки сдачи ЖК «Суджук-Кале» и ЖК «Посейдон».

Власти Новороссийска назвали причину приостановки реконструкции парка Южные пруды.

Правительство выделит 70 млрд на модернизацию транспортного узла в Новороссийске