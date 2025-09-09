Казанский отряд спецназа «Барс» награжден орденом Жукова

Казанский отряд специального назначения «Барс» Приволжского округа Росгвардии был награжден орденом Жукова за заслуги в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

По Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2025 года отряд был награжден орденом Жукова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции. На церемонии награждения генерал-полковник Олег Плохой вручил орден личному составу отряда. Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил военнослужащих от имени Раиса, Парламента и Правительства республики, а также от лица всех татарстанцев. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу военнослужащим, погибшим при выполнении воинского долга.

Казанский отряд спецназа «Барс» был сформирован 8 августа 1944 года. В период специальной военной операции государственных наград удостоены более 500 военнослужащих отряда.

Марк Халитов