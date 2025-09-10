Доменико Тедеско сменил Жозе Моуринью

Главным тренером «Фенербахче» назначен итальянец Доменико Тедеско, сообщает пресс-служба стамбульского футбольного клуба. Контракт рассчитан на два года. На этом посту Доменико Тедеско сменил португальца Жозе Моуринью.

Ранее «Фенербахче» уступил португальской «Бенфике» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и во второй раз подряд не смог выйти в общий этап самого престижного еврокубкового турнира.

Доменико Тедеско 39 лет. Его последним местом работы была сборная Бельгии, которую он возглавлял с февраля 2023 по январь 2025 года. С 2019 по 2021 год Тедеско занимал пост главного тренера московского «Спартака». Под его руководством футболисты столичной команды стали серебряными призерами чемпионата России-2020/21.

Таисия Орлова