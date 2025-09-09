Жену участника СВО в Ярославской области обманули мошенники

Многодетную жительницу Ярославского округа мошенники обманули на 110 тыс. руб. под предлогом предоставления информации о местонахождении супруга, пропавшего на СВО. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин по итогам приема местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Супруг заявительницы пропал без вести в мае 2025 года. Позвонившие мошенники пообещали, что после получения денег скажут, где находится боец, и помогут вызволить его из плена.

«Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в одну из юридических фирм в Ярославле, где с нее взяли еще 52 тыс. руб. за составление двух однотипных обращений в государственные инстанции. При этом, как оказалось, даже адреса ведомств были указаны неправильно»,— сообщили в аппарате омбудсмена.

Омбудсмену поступило обращение от еще одной жены участника СВО, которой требуется финансовая помощь в ремонте крыши дома. Другой обратившийся — ветеран боевых действий, раненный на СВО и пытающийся получить единовременную выплату.

«Он служил в штурмовой разведроте, где личные данные бойцов были засекречены. При выходе на боевые задания единственным документом служил военный жетон. С этим жетоном его и доставили в госпиталь после ранения. А теперь ветеран безуспешно пытается доказать, что владельцем жетона является именно он»,— рассказали в аппарате.

По поступившим обращениям Сергей Бабуркин проведет проверки и примет меры.

Алла Чижова