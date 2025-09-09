В Рыбинске открыли бассейн в спорткомплексе «Метеор»

В Рыбинске открыли бассейн спортивного комплекса «Метеор», закрытый летом 2024 года на капитальный ремонт. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

До этого бассейн не ремонтировали около 15 лет, что привело к увеличению числа протечек и устареванию оборудования. В ремонт вложили 25 млн руб.

«Привели в порядок чашу бассейна, механизм водоподготовки, примыкающие помещения. Все раздевалки и коридоры выполнили в плитке. Приятно видеть, что сейчас муниципальный бассейн выглядит как хороший СПА-центр»,— написал господин Рудаков.

По словам руководителя комплекса Артема Аристова, основные работы окончены, некоторые моменты будут доработаны в ближайшее время.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Рыбинску на строительство нового бассейна требуется не менее 1,4 млрд руб. Возводить объект хотят на Пузыревом поле.

Алла Чижова