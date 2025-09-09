Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уитакер допустил защиту приходов РПЦ в мирной сделке по Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение о прекращении огня на Украине может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения.

Мэттью Уитакер также признал наличие препятствий для вступления Украины в НАТО. Он сказал, что время для этого «еще не пришло». Отказ от вступления Украины в НАТО и защита русскоговорящего населения — одни из ключевых требований России для прекращения конфликта.

Власти Украины готовы пойти на прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения, сказал господин Уитакер в интервью Fox News. В числе гарантий безопасности, которые сейчас рассматриваются, есть пункт о присутствии европейских военных в качестве инструкторов или миротворцев на Украине, добавил он.

«Нам нужно, чтобы обе стороны пришли к согласию»,— заявил Мэттью Уитакер. По его словам, уже есть рамки соглашения. Но для того, чтобы оно было подписано, нужно продолжать оказывать давление на российские власти, считает постпред США при НАТО.

