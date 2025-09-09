Приговор экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову признан законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил приговор экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который получил 13 лет колонии за растрату при закупке паромов для Керченской переправы и вывод 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Решение Московского городского суда вступило в силу, пишет «Ъ».

На заседании защитники Тимура Иванова требовали отмены приговора и направления дела на повторное рассмотрение. 1 июля Московский городской суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима и штраф 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов получил 12,5 года лишения свободы и штраф 25 млн руб.

Помимо основного наказания, суд запретил Тимуру Иванову занимать административные посты на четыре года и назначил два года ограничения свободы.

Кроме того, заочно арестованы и объявлены в международный розыск председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский и бенефициар зарубежных компаний Андрей Захаров. Им предъявлены обвинения в хищении средств. В рамках второго уголовного дела Иванову инкриминируется получение двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что, по версии следствия, Тимур Иванов вступал в сговор с представителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны РФ, а также обеспечивал заключение контрактов в обмен на вознаграждение.