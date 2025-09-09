Число пассажиров в 2025 году на поезда из Казани в Москву выросло на 4,6%
Перевозки пассажиров по железнодорожным путям из Казани в Москву выросли на 4,6% за январь — август 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Республики Татарстан.
За 8 месяцев поездами по маршруту из Казани в Москву воспользовались 520,9 тыс. человек, это на 23,9 тыс. или на 4,6% больше, чем за январь — август 2024 года. Между городами ходят 17 прямых и транзитных составов.
По данным пресс-службы Минтранса республики, спрос на поездки в Москву по Горьковской железной дороге сохраняет положительную динамику в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для поездок на поезде