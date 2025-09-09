Мэр Ярославля призвал строить больше жилья

В Ярославле нужно строить больше жилья, уверен мэр Артем Молчанов. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии, обсуждая проекты комплексного развития территорий (КРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Основная задача, которую мы должны решать в ближайшее время, — появление большого количества жилья. Причем жилье хорошего качества должно быть на нашем рынке. Мы сегодня выполняем планы, которые перед нами стоят: порядка 320 тыс. кв.м. вводим в год. Мы понимаем, что это далеко от тех ключевых показателей, по которым сегодня двигаются развивающиеся крупные города. Тюмень, например. В год квадратный метр на одного человека — это наша ключевая задача»,— сказал господин Молчанов.

В настоящее время в городе ведется работа по 18 проектам КРТ, шесть из них уже разыграны. В планах, например, строительство 18-этажных домов на Тормозном шоссе и улице Алмазной. Мэр попросил тщательно прорабатывать вопрос инфраструктуры при подготовке проектов, в том числе необходимости строительства новых школ, детсадов.

«Иначе мы можем получить картину, когда мы строим жилье, а потом начинаем судорожно искать федеральные деньги, чтобы обеспечить там возможность жить»,— сказал Артем Молчанов.

Мэр Ярославля попросил обратить внимание при подготовке проектов КРТ на микрорайон Пятерка, где находится множество аварийных и ветхих домов в 10-15 минутах от центра города.

«Одна из серьезных задач, которую мы должны перед собой поставить, — это микрорайон Пятерка, там у нас большое количество жилья, попадающего под критерии аварийности, ветхости. И КРТ, наверное, один из механизмов, который позволит нам решить эту сложную задачу»,— пояснил господин Молчанов.

Алла Чижова