Жительницу Набережных Челнов обвиняют в истязании дочери

В Набережных Челнах местная жительница обвиняется в истязании 12-летней дочери и угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2025 году в Набережных Челнах обвиняемая унижала, наносила побои и угрожала ножом своей 12-летней дочери. Ребенок рассказал о произошедшем школьным преподавателям. Учителя обратились в правоохранительные органы. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за избиение 17-летней дочери.

37-летняя местная жительница обвиняется по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марк Халитов