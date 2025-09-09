Днем 9 сентября над акваторией Черного моря уничтожили 10 беспилотников

Днем 9 сентября над акваторией Черного моря в период с 13:30 до 14:45 по мск уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Массированная атака также происходила в ночь на 9 сентября – в период с 23:00 до 7:00 над акваторией Черного моря сбили 15 БПЛА. В этот же период над Белгородской областью сбили семь беспилотников, над Курской областью — три, по два над Республикой Крым и Краснодарским краем, по одному — над Тамбовской и Воронежской областью.