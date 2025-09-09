Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Начальника коркинского отделения почты будут судить за растрату 830 тыс. рублей

Прокуратура Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения почтовой связи «Зауральский» Коркинского почтамта УФПС Челябинской области АО «Почта России». Ее обвиняют в растрате 830 тыс. руб. (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, начальница, имея свободный доступ к кассе, в 2023-2025 годах регулярно похищала деньги, предназначенные для выдачи пенсий, пособий и других социальных выплат, а также наложенные платежи. Общая сумма присвоенных средств составила 830 тыс. руб.

Уголовное дело направили в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

