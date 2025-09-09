Над Черным морем сбили 10 БПЛА

Над акваторией Черного моря уничтожили 10 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над акваторией моря в период с 13:30 до 14:45 дежурными средствами ПВО.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 9 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Большинство дронов (15) были сбиты над Черным морем. Также два беспилотника уничтожили в Республике Крым и два в Краснодарском крае.