Над Черным морем сбили 10 БПЛА

Над акваторией Черного моря уничтожили 10 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Анастасия Донскова, «Ъ-Кубань»

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над акваторией моря в период с 13:30 до 14:45 дежурными средствами ПВО.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 9 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Большинство дронов (15) были сбиты над Черным морем. Также два беспилотника уничтожили в Республике Крым и два в Краснодарском крае.

