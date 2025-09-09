Организация Kazan Digital Week обошлась в 110 млн рублей
Предварительные расходы форума Kazan Digital Week составили 110 млн руб. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на пресс-конференции ТАСС.
На организацию Kazan Digital Week направили 110 млн рублей
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«В 2025 году на форуме планируется заключить 74 соглашения, в прошлом году было подписано 43 соглашения», — сообщил президент Академии наук Татарстана.
Ежегодный форум проводится в Казани с 2020 года, в этом году он будет проходить с 17 по 19 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что на Kazan Digital Week планируется собрать около 20 тыс. участников из более чем 60 стран.