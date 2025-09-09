Четыре улицы Краснодара останутся перекрыты до 31 декабря

В Краснодаре продлили до 31 декабря ограничения движения на четырех улицах в двух районах города из-за строительства главного канализационного коллектора. Об этом сообщает Дептранс города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Движение остается ограниченным по улице Лесопосадочной от 29-й линии до 32-й линии и по улице Кудухова от Западного обхода до Лесопосадочной. Также сохраняются запреты на проезд по улице Адмирала Пустошкина от Командорской до улицы Краеведа Соловьева и по 2-й Ямальской от Командорской до 1-й Ямальской.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили продление мер производственной необходимостью и призвали автомобилистов учитывать изменения при выборе маршрутов.

Алина Зорина