В Магнитогорске арестована омичка, забравшая 4,4 млн рублей у пенсионерки

Полиция Магнитогорска установила и задержала 19-летнюю пособницу мошенников. Жительница Омска по заданию кураторов забрала 4,4 млн руб. у матери погибшего участника специальной военной операции. Ленинский районный суд Магнитогорска по ходатайству следователя заключил подозреваемую под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

60-летняя потерпевшая рассказала полиции, что сначала ей позвонили якобы сотрудники Минобороны РФ и сообщил о полагавшихся выплатах за погибшего в зоне проведения специальной военной операции сына. При этом собеседник верно озвучил паспортные данные пенсионерки. Затем начали звонить лжесиловики и убеждать жительницу региона в том, что мошенники завладели ее данными и пытаются оформить кредит для спонсирования запрещенной в РФ организации. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионерку убедили «задекларировать» все имеющиеся в наличии сбережения, передав их девушке-курьеру. Деньги обещали вернуть через несколько часов, но этого не произошло.

«В ходе детального опроса потерпевшей, ее соседей и дальнейшего анализа полученной информации, в том числе с использованием современных цифровых технологий, была установлена личность подозреваемой и адрес ее проживания. Чтобы задержать фигурантку, полицейские выехали в служебную командировку в Омск»,— сообщает ГУ МВД России по региону.

На допросе омичка призналась, что откликнулась на предложение знакомого о криминальной подработке. За свои услуги они получила 70 тыс. руб.