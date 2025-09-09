Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Армавире расследуют дело в отношении водителя, сбившего трех пешеходов

В Армавире возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Лады Гранты», сбившего троих пешеходов на улице Мира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, задержали водителя и доставили его в отдел для разбирательства. Следствие ведется по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков

