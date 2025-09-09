Власти Новороссийска назвали причину приостановки реконструкции парка Южные пруды

В управление ЖКХ Новороссийска объяснили причины приостановки реконструкции парка Южные пруды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Работы по данному контракту выполнены подрядной организацией с рядом отклонений и нарушений от проекта. В настоящее время с подрядной организацией ведется досудебная работа», — говорится в сообщении управления.

Уточняется, что вывоз ила планируется завершить до конца октября 2025 года.

К реконструкции Южных прудов приступили в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Она осуществляется в три этапа. Первый этап включает очистку водоемов от камыша и иловых отложений. Муниципальный контракт на выполнение данных работ заключили 3 декабря 2024 года. Затем планировалось приступить к основным деталям благоустройства: обустройству вертикальной планировки; устройству бордюрного камня и покрытия; установке спортивной и детской площадок; оформление тропы здоровья и сенсорной дорожки.

В мае 2025 года в одном из Южных прудов Новороссийска местные жители обнаружили аномально горячую воду до +38 градусов, которая, по их мнению, привела к гибели рыб, лягушек и черепах в особо охраняемой природной зоне.

Южные пруды представляют собой особо охраняемую природную территорию Новороссийска, а их реконструкция считается одним из главных экологических проектов города. Каждый этап работ обсуждается с учетом мнения жителей Новороссийска.

По информации на апрель 2025 года, ООО «Кама-РД» — подрядчик благоустройства особо охраняемой природной территории Южные пруды в Новороссийске.

Лия Пацан