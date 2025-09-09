В Краснодарском крае капитально отремонтировали 440 домов за год

В Краснодарском крае капитально отремонтировали 440 многоквартирных домов, выполнив 65% плана на 2025 год. Благодаря ремонту улучшили условия проживания более 40 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты обновили крыши, фасады, отремонтировали инженерные системы, в 10 многоквартирных домах заменили лифты. До конца 2025 года в регионе планируют провести работы еще в 240 домах. Глава края Вениамин Кондратьев сообщил, что годовой план капремонта полностью выполнили в 21 муниципалитете.

Параллельно власти готовятся к ремонту 2026 года — запланировано более 1,5 тыс. видов работ. Предложения направили владельцам квартир в 604 домах на территории 30 муниципальных образований. По части объектов проводят электронные аукционы для выбора подрядчиков, по другим уже заключили контракты.

По данным администрации региона, программа капремонта в Краснодарском крае охватывает более 20,1 тыс. домов — это первое место в Южном федеральном округе и шестое в России. С начала действия программы в 2014 году отремонтировали свыше 7,4 тыс. зданий и установили более 2,7 тыс. новых лифтов.

Алина Зорина