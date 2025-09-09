Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следствие устанавливает причины пожара на крокодиловой ферме в Ейске

В Ейске следственные органы проводят проверку по факту пожара, произошедшего в ночь на 9 сентября на крокодиловой ферме на улице Шмидта. В медиапространстве ранее появились сообщения о том, что в результате возгорания могли пострадать животные, напомнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, место происшествия осматривают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками МЧС. Назначена пожарно-техническая экспертиза, проводится комплекс мероприятий для установления причины и очага возгорания.

В рамках проверки также будет дана оценка условиям содержания животных и законности их нахождения на территории дельфинария и крокодиловой фермы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все