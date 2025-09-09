В Троицке предпринимательницу оштрафовали за контрабанду леса

Троицкий городской суд признал виновной 57-летнюю предпринимательницу из Серова в контрабанде леса стоимостью 2,5 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ее оштрафовали на 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в сентябре 2023 года директор организации, экспортирующей лес на территории Свердловской области, решила доставить в Республику Казахстан пиломатериалы хвойных пород объемом 226 куб. м. Предпринимательница умышленно указала в документах ложные сведения о количестве древесины и источнике ее происхождения. При пересечении границы часть груза задержали и изъяли сотрудники Уральской оперативной таможни. Лес обратили в доход государства.

Виталина Ярховска