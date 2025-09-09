Новороссийск по итогам лета посетили 570 тысяч туристов

Всего с начала года город-герой посетило около 950 тысяч туристов, что на 2% больше показателей прошлого года. Летом Новороссийск принял более 570 тысяч гостей, сообщила на аппаратном совещании заместитель главы Новороссийска Лариса Григорян.

По темпам роста туристических показателей за первое полугодие муниципалитет занял второе место в Краснодарском крае, увеличив объем оказанных услуг в четыре раза.

Для отдыхающих работали 28 оборудованных пляжных зон и рекреационных территорий, все они своевременно получили необходимые разрешения контролирующих органов.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на трех пляжных территориях было установлено новое оборудование на сумму более 30 млн руб. Кроме того, новороссийские предприниматели получили 20% от всех краевых субсидий на реализацию пяти туристических проектов.

В планах на следующий год — масштабное обновление пляжей в Дюрсо, на Суджукской косе, в Широкой Балке и «Дельфине». Также в Абрау-Дюрсо будет обновлено музейное пространство. Из других значимых проектов — завершение установки 19 камер видеонаблюдения, разработка нового туристического маршрута «По склону горы Амзай» совместно с «Черномортранснефтью» и запуск пилотной версии аудиогида «Эхо Новороссийска» для самостоятельных туристов.