В Ростовской области средняя стоимость авто с пробегом упала на 20%

По итогам восьми месяцев 2025 года средняя стоимость электромобилей с пробегом в Ростовской области упала на 20%, составив 3,28 млн руб. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто».

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Самым популярным новым автомобилем стал Zeekr X (71,4% просмотров). На втором и третьем месте — Hongqi E-HS9 (14,3%) и Ora 03 GT (14,3%) соответственно. На вторичном рынке в тройку лидеров вошли Nissan (31,5%), Zeekr (17,3%) и Tesla (12,6%). Среди моделей больше всего просмотров у Nissan Leaf (31,2%), Zeekr 001 (13,2%) и Tesla Model 3 (11,3%).

Максимальный интерес зафиксировали в июле 2025 года, а в прошлом году — в феврале. Таким образом, эксперты не связывают такую динамику с сезонностью.

Мария Хоперская